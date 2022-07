Il caldo per ora non finisce, fino a 19 città da bollino rosso: ecco quali (Di venerdì 22 luglio 2022) É un caldo davvero torrido quello che sta interessando alcune città d'Italia. Le previsioni meteo hanno già lasciato intendere che non ci sarà una svolta nel breve termine. E non si attende un cambio di marcia sul fronte delle temperature per quel che riguarda il prossimo weekend. A segnalare il fatto che si continuerà sulla falsariga degli ultimi giorni è il graduale aumento delle città con il bollino rosso secondo il bollettino del Ministero della Salute. Un dato che, negli ultimi giorni, ha iniziato ad allargarsi un po' a macchia d'olio. Dove ci sarà il bollino rosso nel weekend Venerdì 22 luglio questa condizione era stata assegnata a sedici città. Si tratta di: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 22 luglio 2022) É undavvero torrido quello che sta interessando alcuned'Italia. Le previsioni meteo hanno già lasciato intendere che non ci sarà una svolta nel breve termine. E non si attende un cambio di marcia sul fronte delle temperature per quel che riguarda il prossimo weekend. A segnalare il fatto che si continuerà sulla falsariga degli ultimi giorni è il graduale aumento dellecon ilsecondo il bollettino del Ministero della Salute. Un dato che, negli ultimi giorni, ha iniziato ad allargarsi un po' a macchia d'olio. Dove ci sarà ilnel weekend Venerdì 22 luglio questa condizione era stata assegnata a sedici. Si tratta di: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, ...

