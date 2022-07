Grande successo a Sant’Angelo d’Ischia, per il premio “Approdi d’Autore” (Di venerdì 22 luglio 2022) Serata memorabile a Sant’Angelo d’Ischia, per il premio “Approdi d’Autore” 2022 di Graus Edizioni, che ha visto sabato scorso autori, giornalisti, imprenditori e artisti festeggiare la cultura sul Molo Turistico “Pablo Neruda”. Grande serata a Sant’Angelo d’Ischia, sulle note di DJ Cerchietto, dove la cultura non è solo studio e teoria didascalica, come nel caso Leggi su 2anews (Di venerdì 22 luglio 2022) Serata memorabile a, per il premio “Approdi” 2022 di Graus Edizioni, che ha visto sabato scorso autori, giornalisti, imprenditori e artisti festeggiare la cultura sul Molo Turistico “Pablo Neruda”.serata a, sulle note di DJ Cerchietto, dove la cultura non è solo studio e teoria didascalica, come nel caso

francescocosta : Oggi su Morning: la vittoria dei tassisti; le elezioni anticipate e gli “affari correnti”; cosa significa questo gr… - IlContiAndrea : Ieri a San Siro @AmorosoOF ha offerto un grande show. Stamattina l'abbiamo sentita per un bilancio e anche per l'ap… - Emagorno : Quello che è successo oggi a causa del M5S è un qualcosa che procura danni solo ai cittadini italiani. La speranza… - GazzettadellaSp : Grande successo per il concerto di Tosca all'Anfiteatro Romano di Luni - AngelsOfLove12 : @paola7agosto @eccomiquisonio @caoscalmo18 @Sbiru29Fabio @Truciolo_Roll @alexio747 @BLACKSW45054133 @stevi73… -