Giorgia Soleri spiazza tutti | “Non conosco nessun Damiano” Poi affronta il tema della salute mentale

Ospite del Giffoni Film Festival, Giorgia Soleri, interrogata dai media su Damiano David, frontman dei Måneskin e suo fidanzato, gela tutti, come riporta Leggo: "Non conosco nessun Damiano. A lui non vengono mai fatte domande su di me, che invece vorrei tenere la relazione riservata". Non è di certo la prima volta che la modella e influencer mostra insofferenza quando qualcuno lega il suo nome a quello del musicista, e a Giffoni lo ha ribadito. Era già successo, ad esempio, a Storie italiane. Dopo l'ospitata nel salotto tv di Eleonora Daniele, la Soleri si era sfogata su Instagram, raccogliendo la solidarietà di molti follower. Al Festival, invece, Giorgia Soleri è arrivata per dialogare di temi che le stanno a cuore, come la salute mentale.

