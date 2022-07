Francia: cresce l'indice di popolarità di Macron (Di venerdì 22 luglio 2022) L'indice di popolarità del neo rieletto presidente della Francia, Emmanuel Macron, è in crescita di 5 punti a luglio, con 43% di opinioni favorevoli: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022) L'didel neo rieletto presidente della, Emmanuel, è in crescita di 5 punti a luglio, con 43% di opinioni favorevoli: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'...

