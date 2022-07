F1 oggi | GP Francia 2022 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 luglio 2022), venerdì 22 luglio, prende il via il weekend del GP di, dodicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Le Castellet i piloti e i team lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Ci si attende un nuovo confronto tra Red Bull e Ferrari. Sulla carta, la pista transalpina dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche della RB18. La vettura di Milton Keynes, dotata di un’eccellente efficienza aerodinamica, potrebbe esaltarsi lungo i curvoni veloci del circuito francese. Per questo motivo, la Rossa ha portato nel fine-settimana un pacchetto aerodinamico per migliorare questi aspetti e contrastare i rivali anglo-austriaci. Da tenere in debita considerazione, però, quanto potrà fare la Mercedes che, viste le peculiarità dell’asfalto (liscio), ...