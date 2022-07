F 1 | GP di Francia - Come vederlo in diretta TV o in streaming

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 22 luglio 2022) Tutto è pronto sul circuito del Paul Ricard, sede del Gran Premio di, dove da questo pomeriggio entra nel vivo l'azione del dodicesimo round del Campionato Mondiale di Formula 1. Ecco gli orari e il programma del fine settimana per seguire l'evento in tv o in. Venerdì 22 luglio. Ci aspettano due ore di prove particolarmente intense, perché gran parte delle squadre portano al Paul Ricard una serie di aggiornamenti - meccanici e aerodinamici - che necessitano di essere provate per trovare correlazione con i dati dei simulatori. Nella prima sessione di prove non vedremo Hamilton in pista: il sette volte campione del mondo lascia il posto a Nyck de Vries che porterà avanti il programma della Mercedes nel corso di quell'ora. Lewis tornerà al volante della sua vettura poco dopo, durante la seconda sessione di libere. Prove Libere 1 dalle 14 ...