Export abbigliamento | i dati volano Tutti pazzi per la moda empolese - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 22 luglio 2022) EMPOLI Ci sono ottime notizie per i distretti della Toscana e, nello specifico, per il comparto dell'di Empoli. Secondo il report elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa ...

agenziaimpress : I distretti tradizionali toscani volano con l’export. +23,3%. Bene oro, pelletteria, tessile e abbigliamento -

... nello specifico, per il comparto dell'di Empoli. Secondo il report elaborato dalla ...legato al mondo della moda " hanno realizzato una crescita rispetto al 2021 in termini di, ...... 'L'interregionale supera quello estero: per ogni euro che va all'estero se ne aggiunge 1,3 ... ribadisce il valore delle '4 A°' (automotive, aeronautico,e agroalimentare) più il ...Nel primo trimestre del 2021, invece, l’export aveva segnato un 8,3 ... 2534,3 milioni di euro che il comparto empolese dell’abbigliamento aveva incassato nel 2021. Empoli, da sempre il territorio che ...Nei primi mesi del 2022 l’oreficeria vola con oltre 730 milioni di scambi. Emirati Arabi e Svizzera tra i primi mercati. Lo studio di Intesa Sanpaolo ...