mochacrem : @battistalena assolutamente, la macchina della destra è già partita con questo refrain, i 5s ci metteranno un po' d… - drammaerealta : @lastknight E vaiiiii…la macchina del fango è partita ?????? - furgeTX : AIUTO PARTITA LA MACCHINA CANDEGGIO, SALITE A BORDO - SAniccip : La macchina propagandistica piddina è già partita. Ci attendono due mesi di merda, nel vero senso della parola. #elezioni - Nautilus814 : Già tutto cominciato guarda gli hastag su Twitter. Antifascista, dx etc. Hanno messo in motto gli bot, account dorm… -

ilGiornale.it

... cantato con Emis Killa e chissà scritto magari dopo unasu una delle tante slot di NetBet (... 'In radio' e 'Nella', quest'ultimo cantato con Neffa. Seguono alcune collaborazioni, tra ...Questo nonostante tenere accesa lanon sia cosa da poco: l' Inter infatti "brucia" 200 ... Suning non molla anche perché laper lo stadio di proprietà è ancora aperta. Argomento che per ... È partita la macchina del fango contro il centrodestra È in corso un tentativo di creare una polarizzazione tra il centrodestra irresponsabile e la sinistra affidabile, apprezzata a livello internazionale che garantisce stabilità. Più che la realtà si tra ...Un macro componente sul quale Ferrari stava lavorando da molto tempo. «Abbiamo identificato un problema sulla nostra macchina che non ci permette di partire bene come lo scorso anno, ma sappiamo dove ...