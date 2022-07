CM.com – Inter, Marotta: ‘Dybala non ci serviva, Bremer sfumato per equilibri economici’. E non chiude all’addio di Skriniar | Primapagina (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 17:00:00 Fermi tutti! Intervistato da Dazn per il format “Inside”, che racconta i ritiri delle squadre di A, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha affrontato i temi caldi che in questo momento tengono banco in casa nerazzurra. “Mi aspetto una stagione aggressiva, ricca di determinazione, coraggio, voglia di fare e conquistare trofei e posizioni. Se siamo più forti di altri? Questo è difficile da dire, tu credi di aver allestito una squadra forte ma poi devi fare i conti con quanto fatto dalle altre. Le valutazioni si fanno a fine mercato ma al di là delle squadre allestite da altri, l’Inter ha il dovere di essere competitiva e recitare un ruolo da protagonista. AFFARE LUKAKU – Il ritorno di Lukaku? Colgo l’occasione per ringraziare Ausilio. e Baccin, professionisti davvero bravi. Sono le ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 17:00:00 Fermi tutti!vistato da Dazn per il format “Inside”, che racconta i ritiri delle squadre di A, l’amministratore delegato dell’, Beppe, ha affrontato i temi caldi che in questo momento tengono banco in casa nerazzurra. “Mi aspetto una stagione aggressiva, ricca di determinazione, coraggio, voglia di fare e conquistare trofei e posizioni. Se siamo più forti di altri? Questo è difficile da dire, tu credi di aver allestito una squadra forte ma poi devi fare i conti con quanto fatto dalle altre. Le valutazioni si fanno a fine mercato ma al di là delle squadre allestite da altri, l’ha il dovere di essere competitiva e recitare un ruolo da protagonista. AFFARE LUKAKU – Il ritorno di Lukaku? Colgo l’occasione per ringraziare Ausilio. e Baccin, professionisti davvero bravi. Sono le ...

