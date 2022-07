Caldo, cardiologi: "Attenzione a farmaci per cuore e ipertensione" (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute)() - Non si allenta la morsa dell'afa sull'Italia e, anzi, le temperature saliranno ancora in molte città. "Il Caldo può avere un impatto negativo su tutti, ma bisogna avere una grande Attenzione per chi ha problemi cardiaci, polmonari, renali, anziani che seguono una dieta a basso contenuto di sale o di sodio, persone che hanno malattie circolatorie o problemi di circolazione, ipertesi che assumono diuretici, sedativi e farmaci per la pressione sanguigna". Lo sottolinea Ciro Indolfi, presidente della Società italiana di cardiologia (Sic), che avverte: "Se assumi più farmaci per l'ipertensione, è importante consultare il cardiologo per verificare la necessità di ridurre la terapia antipertensiva quando la temperatura sale ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute)() - Non si allenta la morsa dell'afa sull'Italia e, anzi, le temperature saliranno ancora in molte città. "Ilpuò avere un impatto negativo su tutti, ma bisogna avere una grandeper chi ha problemi cardiaci, polmonari, renali, anziani che seguono una dieta a basso contenuto di sale o di sodio, persone che hanno malattie circolatorie o problemi di circolazione, ipertesi che assumono diuretici, sedativi eper la pressione sanguigna". Lo sottolinea Ciro Indolfi, presidente della Società italiana dia (Sic), che avverte: "Se assumi piùper l', è importante consultare il cardiologo per verificare la necessità di ridurre la terapia antipertensiva quando la temperatura sale ...

