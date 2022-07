Atletico Madrid, Llorente: “CR7 all’Atletico? Evito l’argomento per un motivo!” (Di venerdì 22 luglio 2022) Da un paio d’anni a questa parte, il nome di Cristiano Ronaldo infiamma la sessione estiva di mercato attraverso numerosi rumor riguardanti le sue possibili destinazioni. Tra le tante squadre citate, figura quella dei Colchoneros. Marco Llorente (centrocampista dell’Atletico Madrid) ha parlato ai microfoni di As in merito alla suddetta indiscrezione di mercato – “Non lo so, circolano tanti nomi e alla fine non arriva nessuno, quindi è inutile parlare. Se verrà, avremo tempo per parlarne. Io cerco di evitare l’argomento perché ci sono troppe chiacchiere e spesso va tutto in fumo”. Llorente CR7 Mercato “Finché non c’è nulla di ufficiale, non possiamo commentare nulla. O almeno è così per me, quindi non lo farò. Lo conoscete tutti e sapete tutto quello che ha realizzato (ride, ndr). Lo staff ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) Da un paio d’anni a questa parte, il nome di Cristiano Ronaldo infiamma la sessione estiva di mercato attraverso numerosi rumor riguardanti le sue possibili destinazioni. Tra le tante squadre citate, figura quella dei Colchoneros. Marco(centrocampista dell’) ha parlato ai microfoni di As in merito alla suddetta indiscrezione di mercato – “Non lo so, circolano tanti nomi e alla fine non arriva nessuno, quindi è inutile parlare. Se verrà, avremo tempo per parlarne. Io cerco di evitareperché ci sono troppe chiacchiere e spesso va tutto in fumo”.CR7 Mercato “Finché non c’è nulla di ufficiale, non possiamo commentare nulla. O almeno è così per me, quindi non lo farò. Lo conoscete tutti e sapete tutto quello che ha realizzato (ride, ndr). Lo staff ...

