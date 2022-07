AEW | Mauro Ranallo avrebbe avuto contatti con la compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il wrestling non è solo lottato: attorno allo spettacolo creato dalle compagnie, c’è anche il lavoro dei telecronisti, che in coppia (o in trio) ai tavoli di commento rendono appetibile lo show per gli spettatori. Una coppia storica è sicuramente quella formata da Jim Ross e Jerry “The King” Lawler, ma negli ultimi due anni si sta imponendo anche la coppia formata da Michael Cole e Pat McAfee, per non parlare del grande lavoro svolto da Corey Graves. In molti però non hanno dimenticato la voce di SmackDown durante il secondo brand split dellaavvenuto nel 2016,: il cronista di origini italiane ha aiutato lo show blu a raggiungere ottimi livelli a cavallo tra 2016 e 2017, ma a causa di alcuni problemi di salute ha più volte dovuto lasciare la. Un gradito ...