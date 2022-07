Addio a Ettore Pozzetto | fratello di Renato | lascia la moglie e due figli

(Di venerdì 22 luglio 2022) Lutto per l’amatissimo attore comico: ilmaggioreè venuto a mancare all’età di 91 annindo lae i suoi dueRossella e Riccardo.alNelle scorse ore si è spentomaggiore del celebre attore comico (e non solo) che ha saputo intrattenere il pubblico italiano per anni attraverso le sue interpretazioni. L’uomo, che aveva compiuto 91 anni proprio lo scorso aprile, è venuto a mancare pochi mesi dopondo suaLucia e i suoi dueRossella e Riccardo, oltre ai ...

infoitcultura : Addio a Ettore Pozzetto, fratello maggiore di Renato - lelepegliamici : @adami_ettore bro se casca addio - verbanonews : New post: Addio a Ettore Pozzetto, fratello maggiore di Renato - varesenews : Addio a Ettore Pozzetto, fratello maggiore di Renato - sdavite110 : Mi sembra in totale sintonia con l’intervento di @ettore_licheri di ieri -

Il triestinoRosato , vicepresidente della Camera dei Deputati, coordinatore nazionale di Italia Viva , è ... le previsioni verso le elezioni Il 'campo largo' di Letta si fa più stretto,5 ...Renato Pozzetto in lutto: morto il fratelloPozzetto è morto:al fratello di Renato Renato ed: un legame speciale Lutto per l'attore Renato Pozzetto : è morto l'adorato fratello. L'uomo aveva 91 anni e i funerali si ...Un club di Premier League avrebbe presentato una nuova offerta per l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, ieri non convocato contro il Sudtirol.Scomparso all'età di 91 anni il fratello maggiore dell'attore e comico, l'ennesima perdita dopo quella della moglie e di un altro fratello ...