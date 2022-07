Abbandona la figlia per giorni e va dal fidanzato: ‘La piccola è morta di stenti’ (Di venerdì 22 luglio 2022) Ha chiuso la porta di casa a chiave e ha lasciato lì, tra quelle quattro mura, la figlioletta di appena 18 mesi. E lo ha fatto come se fosse normale, come se già sapesse che, inevitabilmente, al suo rientro l’avrebbe trovata morta. Così, purtroppo, è stato: la piccola, dopo ben 6 giorni da sola a casa, non ce l’ha fatta, è morta di stenti. Una storia terribile quella che arriva da Milano, dalla periferia est della città: è qui che ieri mattina è stata trovata senza vita la bimba di un anno e mezzo. Il suo corpicino era nel letto, al suo fianco un biberon con del latte. E niente più. Il racconto della madre La donna, come riporta l’Ansa, durante il suo interrogatorio non avrebbe mai perso la lucidità. E questo ha sconvolto tutti. Non avrebbe mai pianto, non avrebbe mai perso il controllo. Anzi, avrebbe manifestato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022) Ha chiuso la porta di casa a chiave e ha lasciato lì, tra quelle quattro mura, la figlioletta di appena 18 mesi. E lo ha fatto come se fosse normale, come se già sapesse che, inevitabilmente, al suo rientro l’avrebbe trovata. Così, purtroppo, è stato: la, dopo ben 6da sola a casa, non ce l’ha fatta, èdi stenti. Una storia terribile quella che arriva da Milano, dalla periferia est della città: è qui che ieri mattina è stata trovata senza vita la bimba di un anno e mezzo. Il suo corpicino era nel letto, al suo fianco un biberon con del latte. E niente più. Il racconto della madre La donna, come riporta l’Ansa, durante il suo interrogatorio non avrebbe mai perso la lucidità. E questo ha sconvolto tutti. Non avrebbe mai pianto, non avrebbe mai perso il controllo. Anzi, avrebbe manifestato ...

