Turris | ufficiale l’arrivo del difensore Vitiello dal Napoli

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato di aver acquisito, a titolo definitivo dal, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio(classe 2003). Il giovanedestro – assistito nell’operazione dall’agente Gian Luca Bagni – si lega al Club con contratto di durata biennale ed opzione per la terza stagione. Cresciuto nel settore giovanile azzurro, nell’ultima annata calcisticaè stato tra i protagonisti della promozione in Lega Pro dell’Audace Cerignola con 34 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Poule scudetto, impreziosite da 2 gol e 2 assist. Nella stagione 2020-21, invece, aveva vestito la maglia del Portici in serie D totalizzando 24 presenze. “Ho voluto laperché è stata tra le prime società ...

Torrechannelit : Turris – Ufficiale il 2003 Vitiello dal Napoli - NewsTuttoC : UFFICIALE - Turris, dal Napoli c'è Vitiello: contratto biennale con opzione - psb_original : UFFICIALE - Frosinone, Stampete in prestito alla Turris #SerieB - NotiziarioC : UFFICIALE: Turris, arriva un attaccante dal Frosinone - settalese : RT @NewsTuttoC: UFFICIALE - Turris, dal Frosinone ecco Simone Stampete -

per la rosa rossoblù Ciro Loreto, terzino sinistro classe '98 che arriva dalla. Arturo Onda vestirà ancora la maglia rossoblù. Classe 2001, nativo di Torre Annunziata, è alla sua ...18:30 -: Vlad Chiriches e Leonardo Sernicola passano a titolo definitivo alla Cremonese . ... 7 LUGLIO 19:54 - ESCLUSIVA CS: preso Carlo Lombardo dalla, era al Viareggio con l'Under - ...S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla S.S.C. Napoli, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Vitiello (classe 2003). Il ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...