Torino, pressing continuo per Casadei. L’Inter al momento non cede (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Torino insiste per l’acquisto di Cesare Casadei, ma L’Inter al momento non cede alle richieste granata. La situazione Dopo la trattativa sfumata per Bremer, L’Inter non è così bendisposta a cedere il cartellino del giovane Cesare Casadei al Torino. Tuttosport fa il punto della situazione sul possibile affare. LE ULTIME – «Il dt Vagnati, nonostante non sia andata a buon fine la trattativa tra Toro e Inter per Bremer, non dispera di arrivare a Casadei in prestito con diritto. L’entourage del ragazzo ribadisce che i granata insistono per il centrocampista, prodigio con la Primavera nerazzurra che resta da pesare al momento di esordire in A. Le grandi qualità espresse tra i giovani possono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilinsiste per l’acquisto di Cesare, maalnonalle richieste granata. La situazione Dopo la trattativa sfumata per Bremer,non è così bendisposta are il cartellino del giovane Cesareal. Tuttosport fa il punto della situazione sul possibile affare. LE ULTIME – «Il dt Vagnati, nonostante non sia andata a buon fine la trattativa tra Toro e Inter per Bremer, non dispera di arrivare ain prestito con diritto. L’entourage del ragazzo ribadisce che i granata insistono per il centrocampista, prodigio con la Primavera nerazzurra che resta da pesare aldi esordire in A. Le grandi qualità espresse tra i giovani possono ...

