Roma, delisting a un passo: Friedkin sale al 94,6% (Di giovedì 21 luglio 2022) L’Opa della Roma si avvicina all’obiettivo delisting, a un giorno dalla conclusione dell’operazione. La proprietà dei Friedkin è salita al 94,59%, con ulteriori 2.906.414 azioni che sono state consegnate nella giornata di oggi, ad un passo quindi dalla quota del 95%. Domani quindi si concluderà l’operazione, senza tuttavia ulteriori proroghe o rialzi nel prezzo, come confermato ufficialmente oggi Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) L’Opa dellasi avvicina all’obiettivo, a un giorno dalla conclusione dell’operazione. La proprietà deiè salita al 94,59%, con ulteriori 2.906.414 azioni che sono state consegnate nella giornata di oggi, ad unquindi dalla quota del 95%. Domani quindi si concluderà l’operazione, senza tuttavia ulteriori proroghe o rialzi nel prezzo, come confermato ufficialmente oggi Calcio e Finanza.

