Roma, Darboe si opera in Svizzera dopo l'infortunio con il Portimonense (Di giovedì 21 luglio 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di giovedì 21 luglio 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: stop per Darboe, lesione al crociato Centrocampista infortunato col Portimonense, fuori alcuni mesi - sportli26181512 : Roma, Darboe si opera in Svizzera dopo l’infortunio con il Portimonense: Roma, Darboe si opera in Svizzera dopo l’i… - TuttoCagliari : Roma: stop per Darboe, lesione al crociato - Gazzetta_it : #Roma, #Darboe si opera in Svizzera dopo l’infortunio con il #Portimonense - alex_asr : Forza Ebrima ?? In Bocca al lupo ???? #ASRoma #Roma #Darboe #Mourinho #SerieA #UltimOra #21luglio -