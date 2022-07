Rischio crolli su Cervino e Monte Bianco, sospese le salite (Di giovedì 21 luglio 2022) Notizie dalla montagna: delle guide. Tutte le informazioni utili. Estate difficile in montagna. Purtroppo sulle Alpi è elevato il Rischio di crolli, a causa della siccità e delle alte temperature, e le guide sono costrette a sospendere le salite. Troppo pericoloso salire ad alta quota, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 21 luglio 2022) Notizie dalla montagna: delle guide. Tutte le informazioni utili. Estate difficile in montagna. Purtroppo sulle Alpi è elevato ildi, a causa della siccità e delle alte temperature, e le guide sono costrette a sospendere le. Troppo pericoloso salire ad alta quota, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

