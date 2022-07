Presunta tangente per il Pgt di Foppolo: condannato a 5 anni per corruzione l’ex senatore Piccinelli (Di giovedì 21 luglio 2022) Bergamo. Cinque anni di reclusione. È arrivata dopo sei ore di Camera di Consiglio la decisione del tribunale collegiale presieduto dal giudice Bianca Maria Bianchi nei confronti dell’ex senatore di Forza Italia Enrico Piccinelli, 57 anni, a processo in primo grado per la Presunta tangente da 275 mila euro che, secondo l’accusa, avrebbe ricevuto tra il 2013 e il 2014 in tre tranche da 25 mila, 150 mila e 100 mila euro, quando era assessore provinciale all’urbanistica, per approvare il Piano di Governo del Territorio di Foppolo (strumento che, tra le altre cose, disciplina l’attività edificatoria del Comune) aumentando le cubature per favorire nuovi insediamenti attorno alle piste da sci. L’ipotesi di reato formulata a carico di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Bergamo. Cinquedi reclusione. È arrivata dopo sei ore di Camera di Consiglio la decisione del tribunale collegiale presieduto dal giudice Bianca Maria Bianchi nei confronti deldi Forza Italia Enrico, 57, a processo in primo grado per lada 275 mila euro che, secondo l’accusa, avrebbe ricevuto tra il 2013 e il 2014 in tre tranche da 25 mila, 150 mila e 100 mila euro, quando era assessore provinciale all’urbanistica, per approvare il Piano di Governo del Territorio di(strumento che, tra le altre cose, disciplina l’attività edificatoria del Comune) aumentando le cubature per favorire nuovi insediamenti attorno alle piste da sci. L’ipotesi di reato formulata a carico di ...

