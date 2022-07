Paracadutista in tuta alare precipita e muore in Valle d' Aosta

(Di giovedì 21 luglio 2022) E’ stato recuperato senza vita il corpo del base jumperto stamane sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco dopo essersi lanciato in. Il, dopo l’allarme dato da un compagno, è stato individuato sul ghiacciaio del Freney, a circa 2.600 di quota. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero insieme al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, a cui sono affidati gli accertamenti. La salma verrà portata alla camera mortuaria di Courmayeur.

