Ondata di calore in Europa: il caldo genera inquinamento da ozono (Di giovedì 21 luglio 2022) L’attuale Ondata di calore e la siccità in Europa stanno aggravando il rischio di incendi e l’inquinamento da ozono, ha avvertito il servizio europeo per i cambiamenti climatici Copernicus. L’ozono si forma quando le emissioni dei combustibili fossili e di altri inquinanti prodotti dall’uomo, come le automobili, reagiscono alla presenza della luce solare. È un Leggi su periodicodaily (Di giovedì 21 luglio 2022) L’attualedie la siccità instanno aggravando il rischio di incendi e l’da, ha avvertito il servizio europeo per i cambiamenti climatici Copernicus. L’si forma quando le emissioni dei combustibili fossili e di altri inquinanti prodotti dall’uomo, come le automobili, reagiscono alla presenza della luce solare. È un

valigiablu : L’Europa nella morsa dell’ondata di calore. Guterres (ONU): “Abbiamo una scelta. L’azione collettiva o il suicidio… - Tg3web : Un'ondata di calore eccezionale continua a infiammare l'Europa occidentale. Francia, Grecia, Portogallo e Spagna. 4… - fanpage : È di 84 morti in 3 giorni il bilancio tutto provvisorio dell'ondata di calore che si sta registrando in Spagna. Eva… - pinoange : RT @opificioprugna: +++ ULTIM'ORA +++ È in arrivo una nuova ondata di calore che spazzerà via quest'ondata di calore. ( Aurelio Sechi @au… - RyanSmi09012884 : RT @gglive_tv: [IT][PC] Seguiamo l'ondata di calore! | convoglio attivo | !chefate !aiuto !ets2mod Vi aspetto su -