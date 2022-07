Lo sgambetto a Draghi indebolisce lo scudo anti-spread della Bce (Di giovedì 21 luglio 2022) Mentre a Roma si decidevano le sorti del governo italiano, a Francoforte per tutta... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Mentre a Roma si decidevano le sorti del governo italiano, a Francoforte per tutta... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

AmletoDubbioso : @EnricoLetta Tu sei il secondo nemico degli italiani visto che sei pappa e ciccia con Conte il primo nemico degli i… - cristin86212732 : RT @marisameli2: Il giochino di potere di Berlusconi, Meloni e Salvini, hanno fatto lo sgambetto a Draghi dando colpa a Conte, tipico atteg… - marisameli2 : Il giochino di potere di Berlusconi, Meloni e Salvini, hanno fatto lo sgambetto a Draghi dando colpa a Conte, tipic… - gfd_anna : RT @zerozeronewsIT: #Draghi trappola per il Premier. Giornata nera per l'Italia. Sgambetto di Salvini e Berlusconi al Presidente del Consig… - soniettasun : RT @zerozeronewsIT: #Draghi trappola per il Premier. Giornata nera per l'Italia. Sgambetto di Salvini e Berlusconi al Presidente del Consig… -