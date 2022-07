LIVE Berrettini-Gasquet | ATP Gstaad in DIRETTA | Ruud-Lehecka 6-3 | a seguire il romano

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13ha concluso il primo set sul 6-3 contro il ceco. Ala sfida dicontro. 13.27 Ora in campo il norvegese Caspercontro il il ceco, a precedere la sfida tra. 13.25 Si è concluso anche il secondo incontro sul Centrale tra il peruviano Varillas e lo spagnolo Bautista Agut, con il successo del sudamericano per 7-6 7-5. 12.53 In programma ora la sfida interrotta ieri tra il peruviano Varillas e lo spagnolo Bautista Agut, sullo score di 7-6 (3) 6-5 in favore del sudamericano. 12.51 Nel primo incontro sul Centrale, l’austriaco Dominic Thiem ha battuto l’argentino Federico Delbonis per 7-6 (3) ...