Letta rompe coi 5s, alleanze guardano 'fedeli' a Draghi (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Pd strappa dal M5s e dà il via alla campagna elettorale cambiando schema in corsa: "Lanceremo una proposta al Paese per essere vincenti alle elezioni - dice il segretario dem Enrico Letta - Attorno ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Pd strappa dal M5s e dà il via alla campagna elettorale cambiando schema in corsa: "Lanceremo una proposta al Paese per essere vincenti alle elezioni - dice il segretario dem Enrico- Attorno ...

infoitinterno : Letta a parole «rompe» con Conte, è la fine del campo largo? - infoitinterno : Pd, Letta rompe l'alleanza con il M5S? Ma in Sicilia il campo largo vota le Primarie - MentinaP : @sbonaccini @Antonio_Tajani @EnricoLetta @forza_italia Sì, presidente, ma pensiamo alle cose serie: chi spiega a Le… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Pd, Letta rompe l'alleanza con il M5S? Ma in Sicilia il campo largo vota le Primarie. E l'area centrista insorge https… - robbyscala : RT @ilmessaggeroit: Pd, Letta rompe l'alleanza con il M5S? Ma in Sicilia il campo largo vota le Primarie. E l'area centrista insorge https… -