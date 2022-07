La stoccata di Todaro a Milly Carlucci | Quasi ti dice che mutande metterti

infoitcultura : Raimondo Todaro, stoccata a Milly Carlucci/ 'Controlla tutto, quasi quasi le mutande' -

ilGiornale.it

Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa/ Cavaliere potrebbe non tornare a settembre Raimondo: 'De Filippi vs Carlucci Maria dà molta libertà' Come dicevamo, nel corso delle due esperienze, ...A causa del commento disi è alzato un vero e proprio polverone: i dettagli sono clamorosi! Raimondosotto accusa, c'entra la moglie Francesca: "con lei non lo fai mai". CheL'ex danzatore di Ballando, ora insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha messo a confronto le due conduttrici, puntando l'attenzione sulla meticolosità della Carlucci ...Raimondo Todaro pungola la conduttrice Milly Carlucci in una intervista rilasciata al web talk della Cuccarini: "Controlla tutto, quasi quasi le mutande" ...