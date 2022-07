La Lega Serie A alla FIGC: «Norme siano in linea con FPF Uefa» (Di giovedì 21 luglio 2022) La Lega Serie A vuole regole economico-finanziarie che siano in linea con quelle del nuovo Fair Play Finanziario Uefa. È questa la posizione al termine dell’assemblea odierna dei club a Milano. “È stata una assemblea rapida, nei vari temi si è trattato del sistema licenze nazionali. La FIGC sta lavorando a un programma per il triennio Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) LaA vuole regole economico-finanziarie cheincon quelle del nuovo Fair Play Finanziario. È questa la posizione al termine dell’assemblea odierna dei club a Milano. “È stata una assemblea rapida, nei vari temi si è trattato del sistema licenze nazionali. Lasta lavorando a un programma per il triennio Calcio e Finanza.

DiMarzio : #SerieC | #Foggia, è fatta per #Frigerio in prestito dal #Milan - AntoVitiello : #Milan, Frank #Tsadjout a titolo definitivo alla Cremonese, contratto depositato oggi in Lega Serie A - AntoVitiello : Depositato in Lega Serie B il contratto di Marco #Nasti del #Milan in prestito al Cosenza - salvatorecarra8 : @zaiapresidente Lei è un uomo molto serio capace, ma far parlare in Senato Candiani e non il senatore capitan fraca… - RGSURFLION : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC | #Reggiana, fatta per l'arrivo di #Lanini dal @1913parmacalcio -