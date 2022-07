Ilary Blasi e Totti | lei gira in incognito | look total black per non farsi riconoscere

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 21 luglio 2022), felpa oversize Balenciaga, legging nero, occhialoni scuri, calzettoni e sneakers New Balance. Questa è l’ultima immagine di, in versione, per sfuggire agli sguardi indiscreti della gente. Il suo nome è nella bocca di tutti, il personaggio più chiacchierato del momento, nell’occhio del ciclone mediatico per la separazione con Francesco. Laè fuggita in Tanzania con i tre figli una settimana fa, lontano dal polverone di gossip, per ritrovare la serenità di un difficile periodo da superare. La foto viene postata dalla stessa, mentre sale le scale mobili di quello che pare essere un centro commerciale, o forse un aeroporto. Che non sia di rientro in Italia? Tutti pensavano che si sarebbe presa più tempo ...