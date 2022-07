Il Napoli ha in mano Kim e Solbakken: per il difensore spunta una clausola (Di giovedì 21 luglio 2022) È ormai imminente la chiusura dei prossimi due colpi per il Napoli. Kim Min-Jae è ormai definitivamente stato scelto come sostituto di Kalidou Koulibaly, mentre Ola Solbakken andrà a rinforzare il reparto offensivo. Come riportato da diverse fonti, tra cui l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli ha un accordo totale con Solbakken, ma l’esterno offensivo del Bodo Glimt vestirà la maglia azzurra soltanto a partire dal primo gennaio 2023. Il suo contratto con i norvegesi, infatti, scadrà a dicembre e non sarà rinnovato: prelevandolo a gennaio il Napoli non dovrà quindi pagare nessun indennizzo. FOTO: Getty – Kim Fenerbahçe La necessità più urgente del momento, in ogni caso, risponde al nome di Kim. Per il difensore è tutto fatto, ma il contratto che ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 21 luglio 2022) È ormai imminente la chiusura dei prossimi due colpi per il. Kim Min-Jae è ormai definitivamente stato scelto come sostituto di Kalidou Koulibaly, mentre Olaandrà a rinforzare il reparto offensivo. Come riportato da diverse fonti, tra cui l’esperto di mercato Fabrizio Ro, ilha un accordo totale con, ma l’esterno offensivo del Bodo Glimt vestirà la maglia azzurra soltanto a partire dal primo gennaio 2023. Il suo contratto con i norvegesi, infatti, scadrà a dicembre e non sarà rinnovato: prelevandolo a gennaio ilnon dovrà quindi pagare nessun indennizzo. FOTO: Getty – Kim Fenerbahçe La necessità più urgente del momento, in ogni caso, risponde al nome di Kim. Per ilè tutto fatto, ma il contratto che ...

