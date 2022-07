I programmi in tv oggi, 21 luglio 2022: film e intrattenimento (Di giovedì 21 luglio 2022) Su Rai Uno Don Matteo, su Canale 5 Se mi vuoi bene. Su Sky Paycheck. Guida ai programmi Tv della serata del 21 luglio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 21 luglio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due dalle 21.20 Il mio amico Jeff. Dopo la morte di suo marito, Camille si trasferisce con suo figlio Martin in un paesino della Francia. Il bimbo, ancora provato dalla morte del padre, sembra riprendersi quando racconta ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 21 luglio 2022) Su Rai Uno Don Matteo, su Canale 5 Se mi vuoi bene. Su Sky Paycheck. Guida aiTv della serata del 21Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 21? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Il mio amico Jeff. Dopo la morte di suo marito, Camille si trasferisce con suo figlio Martin in un paesino della Francia. Il bimbo, ancora provato dalla morte del padre, sembra riprendersi quando racconta ...

