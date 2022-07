Hanno detto no a Zelensky, il presidente ucraino non può parlare | Cos’è il Mercosur e chi ne fa parte (Di giovedì 21 luglio 2022) Il blocco commerciale sudamericano del Mercosur ha rifiutato la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di prendere parte al suo prossimo vertice. La decisione è stata confermata dal Paraguay, uno dei Paesi che fa parte del blocco. I quattro membri del Mercosur, vale a dire Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, non sono riusciti a raggiungere un accordo sulla richiesta di Zelensky, presentata al paese ospitante (il Paraguay, ndr) la scorsa settimana. Il viceministro degli esteri Raul Cano ha confermato il divieto nei confronti del presidente ucraino, senza specificare quali stati abbiano espresso parere contrario. La richiesta di Zelensky riguardava la possibilità di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 21 luglio 2022) Il blocco commerciale sudamericano delha rifiutato la richiesta delVolodymyrdi prendereal suo prossimo vertice. La decisione è stata confermata dal Paraguay, uno dei Paesi che fadel blocco. I quattro membri del, vale a dire Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, non sono riusciti a raggiungere un accordo sulla richiesta di, presentata al paese ospitante (il Paraguay, ndr) la scorsa settimana. Il viceministro degli esteri Raul Cano ha confermato il divieto nei confronti del, senza specificare quali stati abbiano espresso parere contrario. La richiesta diriguardava la possibilità di ...

