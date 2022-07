Ghisalba | camion investe moto | ferito un 55enne

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 luglio 2022). Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 21 luglio alle 16.50 circa in via Provinciale a. Unha investito unacicletta facendo finire quest’ultima fuori strada, in una cunetta. I vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia in collaborazione con il 118 hanno recuperato ilciclista e lo hanno Immediatamente affidato all’ambulanza che lo ha portato in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i Carabinieri di Romano di Lombardia.