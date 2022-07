Draghi cade, campo largo fallito e nessun Mélenchon ma Giorgia Meloni, la 'madre cristiana' all'orizzonte (Di giovedì 21 luglio 2022) Manda a casa un premier che fuori dal contesto economico - finanziario è apparso piuttosto deludente, tutt'altro che 'whatever it takes' in politica, un liberal - liberista che a me, persona di ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022) Manda a casa un premier che fuori dal contesto economico - finanziario è apparso piuttosto deludente, tutt'altro che 'whatever it takes' in politica, un liberal - liberista che a me, persona di ...

riotta : Cade Draghi esultano i suoi nemici populisti mentre lacrime di coccodrillo rigano il volto di chi gli ha fatto la g… - riotta : Qui in #Ucraina vi chiedono davvero Ma Draghi cade? E ci aiuterete ancora? Triste - martaottaviani : Sia chiara una cosa: se #draghi cade la prima a festeggiare è #mosca ed è il secondo festeggiamento in meno di una… - SoniaLaVera : RT @MinervaMcGrani1: Scusate ma se il governo cade come faranno Draghi, Di Maio, Speranza e company a girare le strade? #DraghiVattene - Lunababaccetto : RT @MinervaMcGrani1: Scusate ma se il governo cade come faranno Draghi, Di Maio, Speranza e company a girare le strade? #DraghiVattene -