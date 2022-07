Chi sarà assunto a settembre 2022 potrà partecipare anche alle supplenze da Gps: i consigli per gestire la situazione [VIDEO] (Di giovedì 21 luglio 2022) Chi partecipa alle immissioni in ruolo e ottiene una cattedra a settembre 2022 potrà partecipare anche agli incarichi delle supplenze da Gps. Si tratta di uno dei temi affrontati da Attilio Varengo, componente della segreteria nazionale Cisl Scuola, intervenuto in diretta su Os TV per il Question time dedicato alle immissioni in ruolo 2022. L'articolo Chi sarà assunto a settembre 2022 potrà partecipare anche alle supplenze da Gps: i consigli per gestire la situazione VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) Chi partecipaimmissioni in ruolo e ottiene una cattedra aagli incarichi delleda Gps. Si tratta di uno dei temi affrontati da Attilio Varengo, componente della segreteria nazionale Cisl Scuola, intervenuto in diretta su Os TV per il Question time dedicatoimmissioni in ruolo. L'articolo Chida Gps: iperla

