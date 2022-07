Calcio femminile, Europei 2022: pali, spettacolo ed errori. Germania batte Austria 2-0 (Di giovedì 21 luglio 2022) Al Brentford Community Stadium viene decretata la seconda semifinalista degli Europei di Calcio femminile: la Germania batte 2-0 l’Austria e trova il pass per il penultimo atto. Le tedesche se la vedranno contro la vincente del quarto tra Francia ed Olanda. Poche emozioni nel primo tempo. Al 13? Georgieva centra il palo di testa, ma subito dopo arriva la rete al 26? delle teutoniche: Magull trova l’inserimento perfetto e la mette dentro dopo un’ottima combinazione sulla fascia sinistra. Lo spettacolo è tutto nella ripresa, ricca di emozioni. Pronti, via e le tedesche possono allungare, ma centrano il legno con Gwinn. Poi però alzano il ritmo le Austriache che centrano due pali con Dunst (traversa con un tiro da lontanissimo) e ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Al Brentford Community Stadium viene decretata la seconda semifinalista deglidi: la2-0 l’e trova il pass per il penultimo atto. Le tedesche se la vedranno contro la vincente del quarto tra Francia ed Olanda. Poche emozioni nel primo tempo. Al 13? Georgieva centra il palo di testa, ma subito dopo arriva la rete al 26? delle teutoniche: Magull trova l’inserimento perfetto e la mette dentro dopo un’ottima combinazione sulla fascia sinistra. Loè tutto nella ripresa, ricca di emozioni. Pronti, via e le tedesche possono allungare, ma centrano il legno con Gwinn. Poi però alzano il ritmo leche che centrano duecon Dunst (traversa con un tiro da lontanissimo) e ...

