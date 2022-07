Borse Ue caute in attesa Bce. Milano in rosso, banche pesanti e spread in rialzo (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano paga la crisi di governo, quando le altre Borse europee limitano i danni aspettando la Bce. Oggi primo rialzo dei tassi dal 2011 e attese per misure anti frammentazione Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 21 luglio 2022)paga la crisi di governo, quando le altreeuropee limitano i danni aspettando la Bce. Oggi primodei tassi dal 2011 e attese per misure anti frammentazione

andfranchini : Borse Ue caute in attesa Bce. Milano in rosso, banche pesanti e spread in rialzo - Il Sole 24 ORE #Goodnews ancora… - paoloangeloRF : Borse Ue caute in attesa Bce. Milano in rosso, banche pesanti e spread in rialzo - Il Sole 24 ORE @sole24ore… - Andrea_V_73 : '#Borse #Ue caute in attesa #Bce. #Milano in rosso, banche pesanti e #spread in rialzo' di di Flavia Carletti e And… - infoiteconomia : Borse europee caute di fronte alla discesa della piazza di Milano - RicBastianello : Lo spread scende a 204 dopo il discorso in Senato. Borse europee caute in vista della Bce -