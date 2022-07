Borsa, mercati Ue cauti in attesa di Lagarde Piazza Affari in rosso, spread sotto 240 (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli investitori scommettono su un lungo periodo di instabilità politica con spread verso quota 300 punti Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli investitori scommettono su un lungo periodo di instabilità politica converso quota 300 punti Segui sutaliani.it

Agenzia_Ansa : I mercati europei ampliano il loro calo in vista della Bce che annuncerà il rialzo dei tassi e lo scudo anti-spread… - classcnbc : PIAZZA AFFARI PAGA LA CRISI DI GOVERNO Nel #Draghi-day la borsa ha ceduto l'1,6% e oggi si preannuncia una giornat… - tigrelt : RT @cattolico_anti: @AntonioSocci1 Sono tutti scandalizzati per lo spread, le borse che crollano. Come se ormai lunico motivo per tenere un… - FcaPitti : RT @cattolico_anti: @AntonioSocci1 Sono tutti scandalizzati per lo spread, le borse che crollano. Come se ormai lunico motivo per tenere un… - ILPREDICATORE2 : RT @cattolico_anti: @AntonioSocci1 Sono tutti scandalizzati per lo spread, le borse che crollano. Come se ormai lunico motivo per tenere un… -