Atletica, Mondiali Eugene 2022 settima giornata: i risultati di giovedì 21 luglio (Di giovedì 21 luglio 2022) I risultati di giovedì 21 luglio ai Mondiali 2022 di Atletica leggera di Eugene, con la settima giornata di gare che ha assegnato altre medaglie. Fari puntati sulle due finali dei 200 metri, mentre in chiave italiana c’è attesa per la semifinale degli 800 metri maschili e le qualificazioni del salto triplo. Di seguito il dettaglio con tutti i risultati della sessione. IL MEDAGLIERE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO COME VEDERE LE GARE IN TV I risultati GIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA NOTTE TRA GIOVEDI’ 21 E VENERDI’ 22 luglio 02.05 Giavellotto uomini – Qualificazioni 02.10 800 metri donne – Batterie 03.10 5000 metri ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Idi21aidileggera di, con ladi gare che ha assegnato altre medaglie. Fari puntati sulle due finali dei 200 metri, mentre in chiave italiana c’è attesa per la semifinale degli 800 metri maschili e le qualificazioni del salto triplo. Di seguito il dettaglio con tutti idella sessione. IL MEDAGLIERE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO COME VEDERE LE GARE IN TV IGIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA NOTTE TRA GIOVEDI’ 21 E VENERDI’ 2202.05 Giavellotto uomini – Qualificazioni 02.10 800 metri donne – Batterie 03.10 5000 metri ...

Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - ilpost : Ai Mondiali di atletica c’è un gran personaggio: Nick Ponzio - LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - NotizieTg : Salto in alto, bronzo alla Vallortigara 7.00 Elena Vallortigara, già campionessa italiana assoluta di salto in al… - sportmediaset : Mondiali di Atletica: Tecuceanu in semifinale negli 800 metri #Sportmediaset #mondialiatletica #Tecuceanu -