Atletica | Mondiali Eugene 2022 in tv | data | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) A partire da venerdì 15 luglio andranno in scena i Campionatididi, con dieci giornate di gare fino a domenica 24 luglio. La rassegna iriandrà in onda come di consueto sui canali Rai, ma per la prima volta anche su Sky e quindi i telespettatori italiani potranno scegliere tra una ricca offerta. Nell’emittente pubblica le sessioni mattutine saranno trasmesse prevalentemente su RaiSport, dalle ore 19.30 circa. Le finali, invece, nel cuore della notte italiana potranno avere un con collegamento insu Rai 2 a partire dalle 1.30. Repliche al mattino su RaiSport, mentre su RaiPlay gli utenti potranno seguire gli eventi live e on demand. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI ...