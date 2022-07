Antognoni al Giffoni Ff | La mia professione | il mio divertimento

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 21 luglio 2022) di Monica De Santis C’è un uomo che nell’immaginario collettivo è sempre quel ragazzo che corre sui campi rettangolari di tutto il mondo con la maglia azzurra numero 9 – 10. Giancarlo?è, e resterà sempre, uno dei ragazzi del 82, di quella nazionale, guidata da Bearzot, che regalò un sogno ad unì’intera Nazione, in un momento in cui c’era davvero tanto bisogno di tornare a sognare. Ogginon gioca più, ma il calcio non l’ha mai lasciato, lo segue da vicino, da tanto vicino, ricoprendo da prima il ruolo di allenatore e poi quello di dirigente. La Fiorentina è stata la sua unica e sola squadra, lui la sua bandiera e forse, lo è ancora e lo resterà per sempre. Giancarlo, domani arriva aper incontrare i ragazzi del GFF, all’interno del format “Lete porta lo Sport al ...