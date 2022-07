Wta Palermo 2022: Zhang si ritira, Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Shuai Zhang si è ritirata dal torneo Wta di Palermo 2022, dove era la testa di serie numero 3 del tabellone. La cinese avrebbe dovuto affrontare Jasmine Paolini, ma ha comunicato il forfait per infortunio. A questo punto la tennista toscana, numero 61 del ranking, avanza direttamente ai quarti di finale, eguagliando il risultato raggiunto tre anni fa sui campi in terra rossa del capoluogo siciliano. Affronterà la vincente di Parrizas-Diaz contro Grabher, sfida che si disputerà domani. A questo proposito, cambia l’ordine di gioco di oggi: Begu e Dodin, inizialmente in programma alle 16 sul centrale, vengono riprogrammate come ultimo match sullo stesso campo in sostituzione della sfida tra Zhang e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Shuaisi èta dal torneo Wta di, dove era la testa di serie numero 3 del tabellone. La cinese avrebbe dovuto affrontare, ma ha comunicato il forfait per infortunio. A questo punto la tennista toscana, numero 61 del ranking,direttamente aidi, eguagliando il risultato raggiunto tre anni fa sui campi in terra rossa del capoluogo siciliano. Affronterà la vincente di Parrizas-Diaz contro Grabher, sfida che si disputerà domani. A questo proposito, cambia l’ordine di gioco di oggi: Begu e Dodin, inizialmente in programma alle 16 sul centrale, vengono riprogrammate come ultimo match sullo stesso campo in sostituzione della sfida trae ...

