WTA Amburgo 2022 | Anett Kontaveit e Aljaksandra Sasnovi? approdano ai quarti di finale

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Un’altra giornata sulla terra rossa di(Germania), sede del torneo che sta vedendo tennisti e tenniste affrontarsi per contendersi il titolo, è andata in archivio. Nella competizione delle donne sono arrivate delle conferme. Il pensiero è rivolto alla n.2 del mondo,. L’estone, infatti, si è imposta con facilità nel confronto con la svedese Rebecca Peterson (n.93 WTA) per 6-3 6-2. Grande profondità nei colpi die qualificazione aididove ci sarà da affrontare la tedesca Andrea Petkovic (n.67 del mondo), a segno ieri contro la giapponese Misaki Doi (n.107 del ranking) per 6-4 6-3. Successo anche per la bielorussa, testa di serie n.4 del tabellone,?. La n.35 del ranking, sempre in due ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo combined di2022 per la giornata di giovedì 21 luglio . Al maschile occhi puntati su Fabio Fognini , che giocherà sul Campo Centrale il suo secondo turno contro il russo Kachanov. I due sono programmati ...Andrey Rublev ha festeggiato la decima vittoria in carriera ad. Nel torneo tedesco, per la prima volta combined con il classico ATP 500 e il nuovodisputati in contemporanea, il russo ha fatto parlare di sé già prima del 63 64 sul lettone Ricardas ...Un'altra giornata sulla terra rossa di Amburgo (Germania), sede del torneo che sta vedendo tennisti e tenniste affrontarsi per contendersi il titolo, è andata in archivio. Nella competizione delle don ...Joanne Züger (Wta 165) non ha avuto alcuna possibilità di accedere agli ottavi di finale del torneo di Amburgo. La 21enne di Basilea è stata battuta per 6-1 6-1 in un’ora e un minuto dall’americana Be ...