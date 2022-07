Ultime Notizie Roma del 20-07-2022 ore 13:10 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Vitali è forte quando sai essere unità ma ha bisogno di un governo incapace di muoversi Con efficacia e tempestività su quattro fronti tra cui il PNR R quanto dice Mario Draghi al Senato dopo le dimissioni della settimana scorsa non votare la fiducia è un gesto politico chiaro non è possibile ignorarlo dice riferendosi alla scelta del MoVimento 5 Stelle Purtroppo con il passare dei mesi a questa domanda di coesione che arrivava dai cittadini le forze politiche hanno un posto un crescente desiderio di distingue divisione detto Prima di aggiungere serve ricostruire il patto di fiducia se vogliamo stare insieme con coraggio altruismo e credibilità voltiamo pagina ancora emergenza in Italia resterà In più oggi il grande ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Vitali è forte quando sai essere unità ma ha bisogno di un governo incapace di muoversi Con efficacia e tempestività su quattro fronti tra cui il PNR R quanto dice Mario Draghi al Senato dopo le dimissioni della settimana scorsa non votare la fiducia è un gesto politico chiaro non è possibile ignorarlo dice riferendosi alla scelta del MoVimento 5 Stelle Purtroppo con il passare dei mesi a questa domanda di coesione che arrivava dai cittadini le forze politiche hanno un posto un crescente desiderio di distingue divisione detto Prima di aggiungere serve ricostruire il patto di fiducia se vogliamo stare insieme con coraggio altruismo e credibilità voltiamo pagina ancora emergenza in Italia resterà In più oggi il grande ...

Pubblicità

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, l'intervento del premier Draghi in Senato per la #fiducia: - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - vitalik56d : RT @fanpage: 'L'unica strada, se vogliamo stare ancora insieme, è ricostruire da capo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità. A… - vitalik56d : RT @SkyTG24: ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestività' Le paro… -