Torino, dopo la cessione di Bremer Cairo non ha più alibi: i tifosi si aspettano i colpi dal mercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) La cessione di Bremer ha scatenato l’ira dei tifosi del Torino verso Cairo: ora la piazza vuole i colpi per rinforzare la squadra La cessione di Bremer ha scatenato l’ira dei tifosi del Torino verso Cairo: ora la piazza vuole i colpi per rinforzare la squadra. Non solo la cessione ai rivali della città, ma anche la mancanza di mercato fino ad ora sta facendo spazientire i sostenitori granata. Serve una svolta ora per iniziare a piazzare i primi rinforzi dei granata. Tante le situazioni in ballo che ora potrebbero concretizzarsi visto l’incasso dalla cessione di Bremer alla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladiha scatenato l’ira deidelverso: ora la piazza vuole iper rinforzare la squadra Ladiha scatenato l’ira deidelverso: ora la piazza vuole iper rinforzare la squadra. Non solo laai rivali della città, ma anche la mancanza difino ad ora sta facendo spazientire i sostenitori granata. Serve una svolta ora per iniziare a piazzare i primi rinforzi dei granata. Tante le situazioni in ballo che ora potrebbero concretizzarsi visto l’incasso dalladialla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

marcoconterio : ?????? Non solo il grande colpo Paulo Dybala. La #Roma ha riattivato i contatti per Andrea Belotti, svincolatosi dopo… - MarcoGuidi13 : CORREZIONE Cifre definitive: #Bremer alla #Juventus dal #Torino per 47 milioni di euro bonus compresi. Al giocatore… - Tg3web : Sit in di varie associazioni davanti alla Cassazione chiamata a pronunciarsi sul caso di Andrea Soldi, morto a Tori… - AlexDoni_ : RT @AziendaUltras: 50 milioni e 6 milioni l’anno a uno di 25 anni con 0 esperienza internazionale che ha fatto una stagione buona al Torino… - Cucciolina96251 : RT @GonzoHiguain: ??????? Per il dopo #Bremer, il #Torino trova l'accordo con #Denayer dell'#OlympiqueLyone #Calciomercato -