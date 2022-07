Senato approva fiducia a Draghi con 95 si e 38 no Domani discussione alla Camera | forse premier annuncerà dimissioni

Pubblicità

repubblica : #crisidigoverno 'Chiedo che sia posta il voto di fiducia presentata dal senatore Casini'. Così il premier Mario Dra… - RaiNews : ??Le parole di #Draghi in Senato. La risoluzione presentata dal Pier Ferdinando Casini recita: 'Ascoltate le comuni… - Agenzia_Ansa : La risoluzione presentata dall'ex presidente della Camera Casini recita secca: 'Ascoltate le comunicazioni del Pres… - infoitinterno : Governo, il Senato approva la fiducia con 95 sì. Non votano Lega, Fi, M5s - LaNotifica : Governo, il Senato approva la fiducia con 95 sì. Non votano Lega, Fi, M5s -

La risoluzione di Casini recita: "Il, udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, le". A seguito della risoluzione di Casini, Draghi ha preso la parola per una ...20.11 " Ilfiducia: 95 sì, 38 no Tutti i numeri: 192 presenti, 133 votanti, maggioranza 67, 95 sì e 38 no. Ilè in numero legale perché i senatori M5s erano presenti non votanti.Molto sotto la maggioranza assoluta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - L'Aula del Senato ha approvato con 95 si' e 38 no la ...Dal duro discorso di Mario Draghi in Senato alla decisione di centrodestra e Movimento 5 Stelle di non votare la fiducia ...