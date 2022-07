Scherma, Marini dopo l’argento mondiale: “Vale tantissimo per me e chi lavora con me” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Sono molto contento, mi sono sentito un pò stanco in finale, ho avvertito un pò di pesantezza nelle gambe. Ho fatto una stagione importante, non posso che essere soddisfatto di questo podio che Vale tantissimo per me e per chi lavora con me”. Queste le parole del fiorettista azzurro Tommaso Marini dopo la vittoria dell’argento ai Mondiali del Cairo 2022 nella prova individuale. Un traguardo raggiunto grazie a tanti sacrifici e a una buona dose di umiltà: “Per me è molto importante l’umiltà, che non viene quantificata da come ti vesti o ti presenti, ma da come ti approcci al prossimo, penso che sia molto importante la gentilezza, con questa si va ovunque”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Sono molto contento, mi sono sentito un pò stanco in finale, ho avvertito un pò di pesantezza nelle gambe. Ho fatto una stagione importante, non posso che essere soddisfatto di questo podio cheper me e per chicon me”. Queste le parole del fiorettista azzurro Tommasola vittoria delai Mondiali del Cairo 2022 nella prova individuale. Un traguardo raggiunto grazie a tanti sacrifici e a una buona dose di umiltà: “Per me è molto importante l’umiltà, che non viene quantificata da come ti vesti o ti presenti, ma da come ti approcci al prossimo, penso che sia molto importante la gentilezza, con questa si va ovunque”. SportFace.

