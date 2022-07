Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega al cinema dal 4 agosto con “Sposa in Rosso” (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – È in arrivo nelle sale italiane dal 4 agosto, distribuito da Adler Entertainment, Sposa IN Rosso, la nuova commedia corale di Gianni Costantino. Il film, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution vede come protagonisti l’attrice Sarah Felberbaum e lo spagnolo Eduardo Noriega, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso. Sposa IN Rosso, scritto da Gianni Costantino con Lorenzo Ciorcalo e Francesca Scialanca, nasce come una crime story e si trasforma in una commedia frizzante per poi esplodere in una originale e appassionante storia d’amore, quella di Roberta (Sarah Felberbaum) e Leòn (Eduardo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – È in arrivo nelle sale italiane dal 4, distribuito da Adler Entertainment,IN, la nuova commedia corale di Gianni Costantino. Il film, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution vede come protagonisti l’attricee lo spagnolo, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso.IN, scritto da Gianni Costantino con Lorenzo Ciorcalo e Francesca Scialanca, nasce come una crime story e si trasforma in una commedia frizzante per poi esplodere in una originale e appassionante storia d’amore, quella di Roberta () e Leòn (...

Pubblicità

Lopinionista : Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega al cinema dal 4 agosto con 'Sposa in Rosso' - zazoomblog : Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega al cinema dal 4 agosto con Sposa in Rosso - #Sarah #Felberbaum #Eduardo… - panelelasalame : Comunque Daniele De Rossi, Sarah Felberbaum e la loro famiglia ingiustamente bistrattati dal twitter ??? - Noe_Urdangaray : RT @Norihouse: #SposaInRosso de #GianniCostantino, in ANTEPRIMA al BTC Festival di Benevento 17 LUGLIO. USCITA al CINEMA in ITALIA 4 AGOST… - Estela428 : RT @Norihouse: #SposaInRosso de #GianniCostantino, in ANTEPRIMA al BTC Festival di Benevento 17 LUGLIO. USCITA al CINEMA in ITALIA 4 AGOST… -