(Di mercoledì 20 luglio 2022) «Oggi o si va avanti cono si va a». Matteo, nelle repliche alle comunicazioni di Mario, hato la, ma ha anche chiarito che, per lui, non ci sono alternative all’attuale premier. «Guardando al futuro, voteremo laal presidente, consapevoli che oggi finisce il teatrino, che oggi è l’ultima puntata del reality show», ha spiegato il leader di Italia Viva, ringraziandoe dimostrando di sentirsi già in campagnaall’attacco di Pd e campo largo: «Come potete allearvi col M5S?»nel suo intervento, infatti, mentre da un lato illustrava scenari catastrofici da qui ai prossimi mesi, con la crisi alimentare ...

Pubblicità

dellorco85 : Beh giustamente, per rasserenare gli animi, #Renzi annuncia deposito (inutile) di un quesito referendario sull’abol… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Crisi di governo, Renzi annuncia il voto di fiducia di Italia viva: “Oggi finisce il teatrino, è l’ultima puntata del… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Renzi annuncia il voto di fiducia di Italia viva: “Oggi finisce il teatrino, è l’ultima puntata d… - SecolodItalia1 : Renzi annuncia la fiducia a Draghi, ma il suo è già un comizio elettorale: «Daremo casa ai riformisti»… - betman : Renzi ringrazia Draghi. Poi dice al Pd che è impensabile andare al voto insieme al M5S di Conte. Poi attacca i mode… -

Apple Daily, giornale pro - democrazia,la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - ... Leader UGL: "Necessaria stabilità per attuare riforme e rilanciare l'occupazione" Governo,(IV): '......la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress . "Penso che Draghi abbia fatto il bene del Paese a mettere le cose in chiaro. " lo dice Matteo, leader di Italia Viva ...Roma, 20 lug. "Nulla sarà più come prima da domani. E lo dico partendo da sinistra: io non so come qualcuno di voi, amici e compagni del Pd, possa pensare dopo ...In principio fu la Salerno-Reggio Calabria . La famigerata A3, con ampi tratti incompleti, interruzioni, varchi e cantieri senza… data di scadenza. Poi, nel ...