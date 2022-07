Questo non è l’arresto di una rifugiata ucraina in Germania (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 14 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una donna seduta a terra in una strada prelevata da agenti di polizia e trasportata di peso nei pressi di una camionetta delle forze dell’ordine. La donna, mentre viene trascinata, emette una serie di urli. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «EUROPA. Germania. Video della detenzione da parte della polizia di una rifugiata ucraina in Germania. Questa è una nomination all’Oscar». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non mostra l’arresto di una rifugiata ucraina da parte delle forze dell’ordine tedesche. Il video, girato a Berlino l’11 luglio 2022, mostra ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 14 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una donna seduta a terra in una strada prelevata da agenti di polizia e trasportata di peso nei pressi di una camionetta delle forze dell’ordine. La donna, mentre viene trascinata, emette una serie di urli. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «EUROPA.. Video della detenzione da parte della polizia di unain. Questa è una nomination all’Oscar». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non mostradi unada parte delle forze dell’ordine tedesche. Il video, girato a Berlino l’11 luglio 2022, mostra ...

