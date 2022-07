Questa non è l’Antartide dallo spazio? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 15 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente quella che sembra la foto di una distesa di ghiaccio ripresa dallo spazio, accompagnata da un testo che recita: «l’Antartide vista dallo spazio. Da restare senza fiato!». L’immagine è stata ampiamente condivisa anche sui social network in lingua inglese, spingendo alcuni commentatori a concludere che sia la dimostrazione dell’inesistenza di un cambiamento climatico in corso, che tra le sue principali conseguenze vede lo scioglimento dei ghiacciai e dei ghiacci marini. Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia fuorviante. L’immagine pubblicata sui social network non è una foto dell’Antartide vista dallo spazio, ma un’illustrazione generata dal computer e prodotta ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 15 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente quella che sembra la foto di una distesa di ghiaccio ripresa, accompagnata da un testo che recita: «vista. Da restare senza fiato!». L’immagine è stata ampiamente condivisa anche sui social network in lingua inglese, spingendo alcuni commentatori a concludere che sia la dimostrazione dell’inesistenza di un cambiamento climatico in corso, che tra le sue principali conseguenze vede lo scioglimento dei ghiacciai e dei ghiacci marini. Il contenuto oggetto di analisi veicola una notizia fuorviante. L’immagine pubblicata sui social network non è una foto delvista, ma un’illustrazione generata dal computer e prodotta ...

